Dopo aver scoperto chi affronterà ai sedicesimi di Europa League, il Milan pensa a come rinforzarsi al meglio per proseguire il proprio cammino nella competizione. Due sono gli obiettivi principali dei rossoneri: un centrale di difesa e un attaccante.

Calciomercato Milan, l’attaccante potrebbe arrivare già gennaio

Nell’edizione odierna il Corriere dello Sport ha parlato degli obiettivi di mercato del Milan. Per quel che concerne la difesa, Matteo Gabbia, attualmente in prestito al Villarreal, potrebbe far ritorno a Milanello. Altri nomi in lista sono Clement Lenglet, in prestito dall’Aston Villa e potenziale opzione, e Jakub Kiwior dell’Arsenal, anche se i Gunners sono restii al prestito. In attacco, l’interesse si concentra su Serhou Guirassy dello Stoccarda, con la possibilità di esercitare la clausola da 18 milioni nel contratto a gennaio.