Calciomercato Napoli, Audero per il vice Meret: le richieste della Sampdoria

L’arrivo di Rudi Garcia annette al Napoli nuove fisionomie e dinamiche per la prossima stagione, col club partenopeo che sta monitorando più profili per migliorarsi in questo calciomercato, con le situazioni di Piotr Zielinski, Kim Min-jae e soprattutto Victor Osimhen, che recano molti pensieri alle menti dei tifosi.

Calciomercato Napoli, 10 milioni per portare Audero sotto il Vesuvio

Nonostante la grandissima stagione disputata da Alex Meret, le tre competizioni che dovrà affrontare il Napoli l’anno prossimo obbliga De Laurentiis a rinforzare la panchina in ogni ruolo, ragion per cui, secondo quanto riporta Il Mattino, quest’ultimo sarebbe intenzionato ad acquistare il portiere della Sampdoria Emil Audero Mulyadi. I blucerchiati dopo aver riscattato Falcone proveranno a ricavare dal ventiseienne, col prezzo fissato che equivarrebbe a 10milioni di euro.