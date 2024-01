Calciomercato Napoli, si avvicina Barak | Le ultime

Continua la trattativa tra Fiorentina e Napoli per Antonin Barak. Il trequartista viola sarebbe adatto a ricoprire quel ruolo nel 4-2-3-1 di Elmas. Per questo motivo il club campione d’Italia starebbe aumentando il pressing sul giocatore che finora ha giocato solo sette partite in campionato, ma ne ha disputate quattro in Conference League con un gol.

La posizione del Napoli

Al momento, i due club hanno intenzioni molto diverse. Il club del presidente Comisso vuole un prestito con obbligo di riscatto, mentre De Laurentiis vuole il diritto. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la trattativa potrebbe concludersi in giornata, sulla base di 6 milioni di euro.