Dopo queste dieci giornate di campionato l’allenatore del Napoli Rudi Garcia vuole rinforzi soprattutto nella zona centrale del campo e al tecnico francese piace Tousart.

Nelle ultime settimane ha scalato le vette delle preferenze il mediano dell’Union Berlino che è uno dei preferiti dall’allenatore azzurro e a gennaio potrebbe rappresentare un rinforzo importante.

Tousart in estate è passato dall’Hertha all’Union restando a Berlino. Però finora non ha trovato continuità e a gennaio potrebbe arrivare in prestito, in una operazione non particolarmente onerosa per le casse del club partenopeo.

L’altro nome sulla lista è il danese del Bodo Glimt Albert Gronbaek.

Inoltre a Gennaio Garcia dovrà fare a meno di Anguissa che sarà impegnato in Coppa d’Africa.