Calciomercato PSG, il quadro su Neymar: il brasiliano è tornato a Parigi

Questa sessione di calciomercato estivo rischia di diventare, principalmente per le gerarchie economiche imposte dai fondi arabi, uno dei più straripanti e costosi della storia di questo sport. Tra le tante situazioni da definire per ogni singolo calciatore in giro per il mondo, c’è quella di Neymar e il PSG, i quali per TMW, potrebbero dirsi addio entro poco tempo, col brasiliano che avrebbe raggiunto la fine di un ciclo.

Calciomercato PSG, per ora Neymar lavora con Luis Enrique

Nonostante non ci siano ancora certezze sul suo futuro, la sensazione è che potrebbero presto arrivarne. Neymar è tornato a Parigi negli scorsi giorni e si è allenato la mattina del 14 luglio con la squadra, sotto l’occhio di Luis Enrique. Sono attesi sviluppi a riguardo, con i nuovi innesti del PSG che potranno andare a determinarli.