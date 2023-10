Il rinnovo di Edoardo Bove, centrocampista della Roma, tra i protagonisti nella partita di Europa League giocata con lo Slavia Praga, vede la firma ormai a un passo. Dopo mesi di lunghe trattative, infatti, il giocatore classe 2002 firmerà i documenti nei primi giorni di novembre. A dare maggior sicurezza in merito a tale evento ci sono anche le parole di Tiago Pinto, il quale avrebbe detto: “Preparati a firmare”. Il portoghese si è anche espresso in maniera molto favorevole nei confronti del giocatore davanti al microfono di Sky Sport ripetendo: “È un giocatore che trascina i compagni, trascina i tifosi, è veramente un ragazzo per bene, un cuore d’oro”.

Calciomercato Roma, tutto su Edoardo Bove: gli aggiornamenti

Il rinnovo di Edoardo Bove, il quale ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2025, sarebbe pronto fino al 30 giugno del 2028 e il relativo ingaggio si aggirerebbe intorno ai 2 milioni di euro, secondo quanto si è appreso oggi, in data 28 ottobre 2023, da Il Messaggero.

Dopo il caso scommesse, Bove, che è stato allenato da Paulo Fonseca e si è unito più volte al gruppo di José Mourinho, potrebbe anche prendere il posto dello squalificato Sandro Tonali in nazionale in occasione delle qualificazioni per il campionato europeo del 2024. Il talento giallorosso potrebbe essere preso in considerazione da Luciano Spalletti, il quale era all’Olimpico giovedì sera ad assistere alla partita, oggi più che mai, anche grazie alla rete realizzata in Europa League contro i cechi dello Slavia Praga. Durante tale gara internazionale il giovane centrocampista ha messo a segno un gol, grazie a un passaggio di El Shaarawy, sparando un destro che non ha lasciato scampo al portiere avversario e permettendo così alla Roma di passare in vantaggio.