Calciomercato Roma, concorrenza spietata: accelerata per Raspadori

Il calciomercato Roma pronto ad accelerare sul fronte Giacomo Raspadori. A Trigoria c’è necessità di rinforzare l’attacco e l’ex Napoli è sulla lista di diverse squadre. Anche Maurizio Sarri per rinforzare il reparto offensivo della sua Lazio e, con i soldi a disposizione dopo la cessione di Castellanos, per chiudere con l’Atletico.

Calciomercato Roma, vicini a chiudere con Raspadori

Massara spinge per chiudere con l’Atletico Madrid per il giocatore, la trattativa ha una formula del prestito oneroso, da circa due milioni, ma il diritto di riscatto, fissato in 19 milioni. Il reparto offensivo della Roma verrà rivoluzionato totalmente, con Ferguson e Dovbyk alla porta. La Roma dovrebbe lavorare anche all’innesto di Zirkzee, al momento condizionato solo dal trasferimento di Mateta al Manchester United.

La Roma è vicina alla chiusura per l’attaccante e, se non ci saranno complicazioni dell’ultima ora, Raspadori vestirà la maglia giallorossa a breve. La Roma ha fretta di chiudere con il giocatore anche per la paura che sul giocatore possa inserirsi qualche altra società, tra queste quella di Lotito.