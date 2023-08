Calciomercato Roma, giallorossi decisi su Marcos Leonardo | Pronto il rilancio decisivo

In attesa di conoscere novità per quanto riguarda il futuro di Duvan Zapata, i giallorossi spingono sull’acceleratore per quanto riguarda l’altra pista in attacco, ovvero Marcos Leonardo. Il calciatore brasiliano, in attesa di conoscere il proprio futuro, tornerà ad allenarsi con la squadra anche se vuole vestire a tutti i costi la maglia della Roma.

Calciomercato Roma, Marcos Leonardo vuole la Roma

Il Santos dall’altra parte però non indietreggia di un millimetro e chiede sempre quei 20 milioni di euro per lasciar partire il suo calciatore migliore, nonostante il probabile arrivo di Alexis Sanchez, svincolatosi dal Marsiglia. C’è un’altra strada però, perchè il Santos potrebbe lasciare partire i giallorossi, ma a gennaio, quando le acque saranno sicuramente migliori.