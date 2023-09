Calciomercato Roma, il Galatasaray vuole il terzino: Mourinho storce il naso

La sessione di mercato estiva si è concluso il 1 settembre, ma in Turchia è ancora nelle fasi salienti. Infatti il Galatasaray sta cercando di completare al meglio la rosa e l’assenza di un terzino destro mette fretta al club turco nel cercare il profilo adatto. L’occhio dei giallorossi è finito di nuovo in Italia, precisamente sulla Roma, dove è stato individuato Zeki Celik come potenziale acquisto.

Calciomercato Roma, secco no di Mourinho

Il Galatasaray è alla caccia di un nuovo terzino destro. Come riportato dal portale turco Hurriyet, il club di Istanbul avrebbe chiesto informazioni per Zeki Celik. Secco “no” della Roma, con Mourinho che non vuole privarsi del terzino ex Lille a mercato chiuso e a maggior ragione ora che Kristensen è stato escluso dalla lista Uefa.