Calciomercato Roma, il Santos fa muro: intanto il giocatore smette di allenarsi

La Roma spinge per avere l'attaccante brasiliano

Prosegue la battaglia interna tra il Santos e Marcos Leonardo, con l’attaccante brasiliano classe 2003 che sta spingendo per lasciare il club e accasarsi alla Roma. Tuttavia, il Santos naviga in cattive acque e, dopo aver ceduto Washington al Chelsea, non ha intenzione di privarsi di un attaccante, con il nuovo tecnico Diego Aguirre che ha dichiarato. “Ho davvero bisogno di lui”.

Calciomercato Roma, Marcos Leonardo si rifiuta di scendere in campo

Marcos Leonardo ha comunicato al club che non giocherà più fin quando Rueda, che non avrebbe mantenuto la parola data, sarà il presidente del Santos. Tuttavia i brasiliani non aprono ancora alla cessione.