Calciomercato Roma

Lo Special One si è inserito nella società giallorossa e continua a rivoluzionare l’organico per formare la grande squadra che andrà a giocare la prossima stagione. Una progetto che nel tempo andrà a crescere sempre di più, intanto Mou ha chiesto diversi giocatori per rinforzare la rosa. L’ultima idea del portoghese è Nandez.

Calciomercato Roma, idea Nandez

Jose Mourinho avrebbe chiesto ufficialmente alla propria dirigenza di avanzare un’offerta per il centrocampista rossoblù Nahitan Nandez. Il Cagliari, che non ha mai chiuso le porte ad un’eventuale partenza del proprio numero 18, non accetterà proposte inferiori alla clausola rescissoria presente sul contratto dell’uruguaiano: 36 milioni di euro.

Una cifra alta per tutti in questo periodo che ha donato sofferenza economica a tutte le società calcistiche. Il 25enne, arrivato a Cagliari nel 2019 dal Boca Juniors, è un classico trequartista, ma viene utilizzato anche come regista basso davanti alla difesa. Spesso utilizzato, con ottimi risultati, anche come centrocampista, nello specifico come mezzala o esterno destro. Un giocatore duttile, che piace molto a Mou e che potrebbe dare una marcia in più alla formazione giallorossa nella prossima stagione.