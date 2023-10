Leonardo Spinazzola potrebbe lasciare la Roma a fine stagione. Il terzino sinistro è in scadenza di contratto e, secondo le ultime indiscrezioni, non ha ancora trovato un accordo con la società giallorossa per il rinnovo. Spinazzola è un giocatore molto apprezzato da José Mourinho, che lo ha utilizzato quasi sempre titolare in questo inizio di stagione. Tuttavia, l’esterno di Foligno è alla ricerca dell’ultimo grande contratto della sua carriera, e potrebbe essere disposto a lasciare i giallorossi per un club che possa offrirgli un’ingaggio più alto.

Calciomercato Roma, Spinazzola via a gennaio ?

In estate, Spinazzola ha ricevuto un’offerta dall’Al Shabab, club saudita, ma la Roma ha rifiutato la proposta. È possibile che il terzino possa essere nuovamente oggetto di interesse da parte di club stranieri, soprattutto in caso di qualificazione in Champions League. Se Spinazzola non dovesse trovare un accordo con i giallorossi per il rinnovo, potrebbe lasciare la squadra già a gennaio. In questo caso, la società capitolina potrebbe tentare di ricavare un indennizzo dalla cessione del giocatore, in modo da poter reinvestire la cifra in un nuovo terzino sinistro.