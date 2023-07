Calciomercato Roma, per il centrocampo nuova idea dalla Premier

Idea McTominay per la Roma

Con Frattesi praticamente sfumato, in procinto di passare all’Inter, ora la Roma si muove per rinforzare il centrocampo sondando il terreno delle alternative all’ex centrocampista delle giovanili giallorosse. Una nuova idea per la mediana arriva dalla Premier League ed è un’altra vecchia conoscenza di Josè Mourinho.

Calciomercato Roma, idea McTominay per il centrocampo

Come riportano dall’Inghilterra, il nome nuovo per il centrocampo è quello di Scott McTominay: il giocatore può lasciare il Manchester United e sulle sue tracce, oltre alla Roma, c’è il Brighton che lo ritiene un possibile sostituto di Caicedo.