Calciomercato Roma, Pinto non segue solo Frattesi | Nuovo nome per il centrocampo

Per il centrocampo la Roma pensa anche a Sabitzer

La Roma continua a seguire con insistenza Davide Frattesi: il centrocampista del Sassuolo è il vero oggetto del desiderio di questo mercato, e i giallorossi sono rientrati prepotentemente in corsa per assicurarsi l’ex prodotto del vivaio. Ma Tiago Pinto è attento anche ad altri profili per il centrocampo.

Calciomercato Roma, per il centrocampo piace Sabitzer

Come riportato dal Corriere dello Sport, il profilo che cerca la Roma si sposa perfettamente con Sabitzer, centrocampista di proprietà del Bayern Monaco che ha chiuso la stagione in prestito al Manchester United. Quando era al Lipsia aveva una media realizzativa altissima, segnava un gol ogni cinque partite. Non è un nome nuovo negli obiettivi della Roma e dalle parti di Trigoria piace ancora pareccchio.