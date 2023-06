Calciomercato Roma, obiettivo attaccante: concorrenza al Milan

La Roma, dopo la delusione per la sconfitta contro il Siviglia in finale di Europa League, vorrebbe ripartire: la prossima sarà una stagione importante per Mourinho, il quale è chiamato a centrare almeno la qualificazione alla Champions League. Per questo motivo, il tecnico portoghese ha chiesto rinforzi: sono arrivati, infatti, già due tasselli a parametro zero, ovvero Houssem Aouar e N’Dicka, ma i giallorossi non vogliono fermarsi.

Roma, Scamacca obiettivo numero uno

Proprio per questa ragione José Mourinho avrebbe chiesto alla Roma di acquistare un centravanti: secondo quanto riportato da Sky Sport, i giallorossi avrebbero messo nel mirino Gianluca Scamacca. L’ex calciatore del Sassuolo è monitorato anche dal Milan, ma vorrebbe tornare nella Capitale e, dunque, la Roma potrebbe essere avvantaggiata. Nonostante ciò, l’attaccante non disdegnerebbe il Diavolo: per il giocatore del West Ham, dunque, sarà un’estate di fuoco.