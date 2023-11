Marcos Leonardo, giovane attaccante del Santos, era vicino a un trasferimento alla Roma, ma il Santos ha bloccato l’affare. Ora, sembra che il suo futuro con i giallorossi sia più incerto, poiché nell’affare sembra essersi inserito il Newcastle. Gli inglesi hanno già manifestato il proprio interesse per il talento classe 2003 e avrebbero già avuto una conversazione preliminare con lui, sebbene non ci siano ancora offerte ufficiali. Il club inglese sta osservando da vicino la situazione.

Calciomercato Roma, Marcos Leonardo sempre più vicino alla Premier League

Secondo quanto riportato dalla stampa brasiliano, il giovane attaccante sembra intenzionato a lasciare il Santos a gennaio. Il Newcastle è in agguato e potrebbe cercare di portarlo in Premier League. Resta da vedere come si svilupperanno le trattative e se Marcos Leonardo diventerà un nuovo giocatore dei Magpies.