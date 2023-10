La Roma vuole rinforzarsi nel reparto arretrato con giocatori d’esperienza e a basso costo. I giallorossi stanno avendo tanti problemi fisici in questa stagione ed è in emergenza in difesa. Il nome nella lista di Tiago Pinto da inserire nella rosa di José Mourinho è Eric Dier, in scadenza col Tottenham nel 2024.

Un club europeo sfida la Roma

Il difensore inglese è ancora indeciso se rinnovare o meno con il Tottenham e starebbe valutando possibili interessi all’estero. Oltre alla Roma, sul giocatore si è ripresentato il passato ossia lo Sporting Lisbona. Si tratterebbe di un ritorno dopo dieci anni in Portogallo per il difensore.