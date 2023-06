Calciomercato Roma, vicino il ritorno del difensore: accordo con il club

La Roma, dopo la sconfitta in Europa League contro il Siviglia, che ha sancito la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League da parte del club capitolino, sta programmando la prossima stagione: il primo acquisto è stato Houssem Aouar, svincolatosi dal Lione, mentre entro il 30 giugno i giallorossi dovranno incassare circa 40 milioni di euro per rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario. Nello stesso tempo, Tiago Pinto starebbe di allestire una formazione competitiva.

Roma, accordo con il Leeds: Llorente sempre più vicino

In virtù di ciò, la Roma sarebbe ad un passo da un difensore: secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Biafora su Twitter, i giallorossi avrebbero trovato l’accordo con il Leeds per il riscatto di Diego Llorente sulla base di un prestito secco. Non verranno versati al club inglese, dunque, i 18 milioni di euro pattuiti a gennaio per il riscatto del difensore.