Calciomercato Serie A: Lecce su Gandelman, Brescianini alla Fiorentina, su Dragusin la Roma, Giovane verso Bergamo

Il Lecce piazza il colpo Gandelman, centrocampista israeliano attualmente al Gent, domani visite mediche e l’ufficializzazione del nuovo rinforzo per Di francesco.
La Fiorentina continua a rinforzarsi, il prossimo arrivo al Viola Park sarà quello di Brescianini dall’Atalanta, il ragazzo è atteso domani per le visite. La Roma tratta il difensore Dragusin del Tottenham reduce da un infortunio, rinforzo ideale per la difesa di Gasperini.
Infine l’Atalanta che sta per cedere Daniel Maldini alla Lazio, sta per definire l’arrivo dell’attaccante Giovane dal Verona, giocatore espressamente richiesto da Palladino.