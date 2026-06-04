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giovedì, Giugno 4, 2026
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Calciomercato Serie B: Baroni si defila dal Pisa, Castori idea per la Sampdoria, Sogliano accelera per Gilardino

Di
Salvatore Ciotta
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ALBERTO GILARDINO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Baroni si allontana da Pisa, l’ex allenatore di LAzio e Torino ha deciso di attendere una eventuale chiamata da un club di Serie A, per cui per il club nerazzurro restano in lizza Pecchia, Zanetti e Bianco del Monza.

Nella Sampdoria regna il caos, ma uno che potrebbe mettere tutto a posto potrebbe essere quel Fabrizio Castori reduce da una sudatissima salvezza sulla panchina del Sudtirol, incontro a breve con il clu blucerchiato.

Infine Gilardino oggi ha incontrato il Ds del Verona Sogliano, è lui il prescelto per la panchina degli scaligeri anche se la concorrenza non manca a partire da D’Aversa.

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