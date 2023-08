Calciomercato Serie B: Pisa che centrocampo, adesso serve il bomber. Stojanovic alla Sampdoria

Il Pisa ha piazzato due colpi importanti

Il Pisa ieri sera ha piazzato due colpi importanti a centrocampo, tutti e due proveniente dal Monza, si tratta di Barberis e Valoti, tutti e due arrivati sotto la Torre con la formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto.

Ma il mercato del Pisa non finisce qui, sono in uscita Mastinu che ha mercato in Serie C, Gliozzi su cui c’è il Bari ma anche il difensore Hermannsson. Dopo le uscite servirà trovare una punta, voci di corridoio sembrano puntare su Coda in uscita dal Genoa, Caputo e Kokorin della Fiorentina, anche se ha un ingaggio alto per la categoria.

La Sampdoria piazza i colpi Stojanovic dall’Empoli, Esposito dall’Inter e Facundo Gonzalez dalla Juventus e cede Leris allo Stoke City.

Infine il Lecco è interessato al Distefano della Sampdoria, il Catanzaro ha tesserato il difensore Kranjc, la Ternana è in pressing su Kourfalidis del Cagliari.