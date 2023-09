Clamoroso, arrestati 4 calciatori del Real Madrid

E' scandalo in casa delle merengues, il club fa chiarezza

Real Madrid, una notizia inattesa ed è scandalo

Come riporta sportmediaset il Real Madrid apprende con sorpresa che 4 calciatori delle giovanili (uno del Castilla e tre della terza squadra) sono stati arrestati questa mattina, come riporta El Confidencial, per un presunto caso di diffusione di video di natura sessuale.

IL COMUNICATO DEL REAL MADRID

“Il Real Madrid comunica di aver appreso che un giocatore del Castilla e tre giocatori del Real Madrid C hanno rilasciato una dichiarazione alla Guardia Civil in relazione a una denuncia per la presunta diffusione di un video privato su WhatsApp. Quando il club avrà conoscenza approfondita dei fatti, adotterà le misure opportune”.