Clamoroso Verratti, rifiuta la Nazionale per l’Arabia | I dettagli

Arriva un’indiscrezione piuttosto clamorosa dalla Francia, secondo la quale Marco Verratti avrebbe detto no alla convocazione con la nazionale dell’Italia di Spalletti. Centrocampista in uscita dal Paris Saint-Germain per approdare in Qatar all’Al Arabi, L’Equipe spiega che il centrocampista avrebbe rispedito al mittente la chiamata del nuovo commissario tecnico per le partite di qualificazione a Euro 2024 contro Macedonia del Nord e Ucraina. Intanto il calciatore italiano vola in Arabia.

Verratti, il giocatore atteso a Doha

Si è conclusa definitivamente l’avventura di Marco Verratti al PSG. Dopo un decennio di successi con il club francese, il centrocampista è pronto ad iniziare un nuovo percorso in Arabia. Oggi è atteso a Doha, dove svolgerà, in seguito, visite mediche e metterà la firma sul nuovo contratto. L’italiano, avendo rifiutato anche la convocazione in Nazionale, dice addio all’Europa.