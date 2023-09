Como-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla

Turno infrasettimanale di Serie B: la Sampdoria ospite del Como, questa sera alle 20.30. Blucerchiati ancora a caccia da una vittoria che manca dalla prima giornata. Nell’ultima sfida, contro il Parma, la formazione guidata da Andrea Pirlo ha racimolato un pareggio. I padroni di casa, reduci dalla vittoria per 0-3 sul campo della Cittadella, forti delle tre vittorie consecutive, vogliono continuare con il lor buon momento. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

COMO (3-4-1-2): Semper; Curto, Odenthal, Barba; Iovine, Bellemo, Kone, Ioannou; Da Cunha; Gabrielloni Cutrone. All. Longo.

SAMPDORIA (4-3-3): Stankovic; Barreca, Murru, Ghilardi, Stojanovic; Kasami, Ricci, Vieira; Borini, Esposito, Pedrola. All. Pirlo.