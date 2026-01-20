Copenhagen-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

L’edizione 2025/2026 della Champions League torna in campo e nella settima giornata della fase a girone unico si sfideranno anche Copenhagen-Napoli. Un match importante per i nerazzurri e per il loro percorso europeo. La sfida, in scena al Parken Stadium di Copenhagen, verrà guidata dall’arbitro Peljito, con fischio d’inizio alle ore 21.

Copenhagen-Napoli, probabili formazioni

Il Copenhagen alloggia in 24esima posizione, con 7 punti. Se la Champions League dovesse finire oggi, laformazione di Neestrup sarebbe dentro. Purtroppo mancano ancora altre gare ed è necessario fare punti per non essere fuori matematicamente.

Il Napoli di Conte non vive una situazione migliore rispetto ai danesi. I partenopei occupano la 23esima posizione in classifica con 7 punti. Se Antonio Conte vuole avere ancora un posto in Champions dovrà spronare i propri ragazzi a fare di più.

Copenhagen (4-2-3-1) Kotarski; Zague, Gabriel Pereira, Suzuki, Lopez; Clem, Madsen; Larsson, Elyounoussi, Robert; Dadason. All. Neestrup

Napoli (3-4-2-1) Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Elmas, Lang; Hojlund. All. Conte

Copenhagen-Napoli, dove vederla

La partita di Champions di oggi tra Copenaghen e Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva Sky (canali di riferimento Sky Sport Calcio, numero 202, e Sky Sport 253). Sfida disponibile anche in straming su Sky Go e NOW.