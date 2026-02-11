Coppa Italia, Bologna-Lazio: probabili formazioni e dove vedere in chiaro la partita in tv

La Coppa Italia in scena al Dall’Ara questa sera alle 21 con il match Bologna-Lazio. La gara di oggi, 11 febbraio 2026, verrà guidata dall’arbitro Chiffi di Padova. Per le due squadre questa sera è caccia ad un posto in semifinale della coppa nazionale. La squadra di Italiano è reduce dalla sconfitta interna contro il Parma, che si è imposto 1-0 nell’ultima giornata di Serie A, mentre quella di Sarri ha pareggiato 2-2 all’Allianz Stadium contro la Juventus.

Coppa Italia, Bologna-Lazio: probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì, Juan Miranda; Freuler, Pobega; Bernardeschi, Odgaard, Rowe; Castro.

Allenatore: Italiano.

A disposizione: Pessina, Ravaglia, Casale, Helland, Joao Mario, Moro, Sohm, Ferguson, Cambiaghi, Dallinga, Dominguez, Orsolini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin.

Allenatore: Sarri.

A disposizione: Motta, Furlanetto, Hysaj, Provstgaard, Patric, Tavares, Belahyane, Rovella, Przyborek, Pedro, Dia, Ratkov, Cancellieri.

Coppa Italia, dove vedere Bologna-Lazio

Bologna-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia, è in programma alle ore 21 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Italia 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.