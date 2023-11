La vittoria contro il Cittadella in Coppa Italia ha mandato due segnali: la Cremonese ci crede fino alla fine sempre e può contare su quello che è il più forte attaccante del campionato, Massimo Coda. Lo Spezia, invece, vuole risalire, ed ha come detto, gli uomini per farlo davvero.

Cremonese-Spezia, le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Bianchetti, Tuia, Ravanelli; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Vasquez, Zanimacchia; Coda, Okereke.

SPEZIA (3-4-1-2): Dragowski; Amian, Bertola, Nikoalou; Elia, Cassata, Esposito, Reca; Antonucci; Zurkoswki; F.Esposito