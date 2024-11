Queste le ultimissime di formazione in vista della sfida tra Danimarca e Spagna, gara valevole per la gara di Nations League. Diversi i dubbi di formazione per le due squadre.

Danimarca-Spagna, le probabili formazioni:

DANIMARCA (3-4-1-2):Schmeichel; Andersen, Vestergaard, Nelsson; Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Dorgu; Eriksen; Hojlund, Gronbaek.

SPAGNA (4-2-3-1): Raya; Pedro Porro, Vivian, Laporte, Cucurella; Zubimendi, Fabián Ruiz, Pedri; Dani Olmo, Oyarzabal, Nico Williams.