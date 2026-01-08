ESCLUSIVA – Graziani: “Ferguson e Dovbyk non sono funzionali a questa Roma. Bene Raspadori e Zirkzee”

Ai nostri microfoni l’ex attaccante di Roma, Fiorentina e Torino ma anche campione del mondo nell’82 Francesco Graziani.

Le sue dichiarazioni

Ecco le parole di Graziani

Secondo lei la Fiorentina si sta riprendendo?

“Adesso bene nelle ultime 5 partite ha fatto punti, quindi direi che si sta riprendendo bene e io sono sempre stato ottimista”.

Come sta vedendo questa Serie A?

Crede che gli attaccanti facciano troppa fase difensiva?

“No ma essendo più un gioco di squadra partecipano anche troppo, poiché di solito agli attaccanti gli si chiede di fare gol non di venire a fare la fase difensiva difensiva ma nel calcio moderno c’è anche questo”.

Fulkgruk come nuovo acquisto del Milan le piace?

“Io credo che sia il giocatore giusto per le caratteristiche del gioco del Milan. Gli mancava un attaccante forte fisicamente e nel gioco aereo, uno che riempie l’area. Io sono convinto che se Fulkgruk va bene il diavolo ha maggiore possibilità di vincere lo scudetto”.

Secondo lei a Firenze nel mercato di gennaio c’è bisogno di fare una rivoluzione?

“Lo faranno intanto è già arrivato uno, 3/4 giocatori andranno via ed entreranno anche altri perché servono anche per dare una rinfrescata all’ambiente per dare professionalità e nuovi stimoli”.

Cosa ne pensa della situazione tra il Torino e Cairo?

“Ormai li è una situazione incancrenita, riconosco e lo sono anche io esigente come sono i tifosi del Toro e dobbiamo dire che a Cairo si deve fare meglio. Ora c’è anche un nuovo direttore sportivo che conosce l’ambiente, però Cairo l’ha sempre detto che il primo obiettivo per lui è il bilancio. Noi sappiamo che lui i giocatori da 3/4 milioni l’anno non li prende lui sta dentro un budget. Però dentro quel budget deve fare meglio ma questo lo sa anche lui”.

Per lei alla Roma serve un attaccante vero?

“No ne servono due alla Roma e se prendono Raspadori e Zirkzee fanno due ottimi acquisti, poiché Dovbyk e Ferguson non sono funzionali a questa squadra”.

Pensa che questa volta riusciamo ad andare al Mondiale?

“Io sono fiducioso che si possa fare bene adesso dobbiamo vedere come ci arriviamo a questi due scontri, siamo più forti però questo a volte non basta, bisogna vedere come ci arriviamo in quel periodo”.

Quella notte magica dell’82 cosa si ricorda?

“Una notte bellissima. Noi non avevamo paura di perdere eravamo convinti di poter fare bene e avevamo il 50 per cento di poter vincere quella coppa l’altro lo aveva la Germania, ma noi siamo stati bravi e concentrati”