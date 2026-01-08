Calciomercato Roma, due novità: Gasperini spinge per Fabio Silva e Fortini

Il calciomercato Roma a breve prenderà una svolta e Gasperini avrà i suoi desiderati rinforzi. In attesa di capire quale svolta prenderanno due dei nomi più chiacchierati nelle ultime settimane, Raspadori e Zirkzee, spuntano nuovi giocatori sulla lista di Massara, richieste esplicite del Gasp.

Calciomercato Roma, Fabio Silva e Fortini in lista

Nel vertice di ieri l’allenatore della Roma avrebbe ribadito con fermezza la necessità di nuovi innesti in attacco, facendo anche un nome preciso: Fábio Silva. Il tecnico giallorosso stima molto il profilo del giovane attaccante portoghese, già vicino al trasferimento nella Capitale nella sessione estiva, e la Roma si sarebbe messa in moto per intavolare una trattativa con il Borussia Dortmund sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Non solo l’attacco: Gasperini gradirebbe rinforzi anche in difesa e avrebbe puntato Fortini della Viola.

L’attuale Numero 29 della Fiorentina ha fin qui collezionato ben 13 presenze in Serie A ma non ancora figura nei tabellini con gol o assist. Il terzino è un classe 2006, è tornato a Firenze dopo l’esperienza in prestito in Serie B con la Juve Stabia. L’attuale contratto scade a giugno 2027. Gasperini lo gradirebbe al posto di Tsimikas, considerano il suo rendimento insufficiente sulla corsia di sinistra in questa prima metà di campionato. Il tecnico piemontese gradirebbe un rinforzo valido e di ruolo, anche per far rifiatare Wesley. Il brasiliano, arrivato pochi mesi fa dal Flamengo, è stato già trasformato in uno dei terzini più incisivi della nostra Serie A e su di lui sono piombati due top club della Premier League.