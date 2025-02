ESCLUSIVA – Mario Giuffredi: “Deciso il futuro di Biraghi. Sebastiano Esposito? In estate…”

Mario Giuffredi, rinomato procuratore sportivo, ha concesso un’intervista ai microfoni di SportPaper, soffermandosi su alcuni tra i suoi più noti assistiti, il cui destino appare sempre più delineato nel turbolento scenario del mercato.

Mario Giuffredi: “Biraghi andrà in prestito al Torino. Per Esposito si vedrà in estate”

Cristiano Biraghi, lungamente accostato a diverse società, tra cui Verona, Napoli e Lecce, ha infine trovato collocazione: la trattativa con il Torino è andata a buon fine e il calciatore è pronto a vestire la maglia granata, ponendo così fine alle speculazioni che hanno animato le ultime settimane.

Un altro dossier di rilievo riguarda Sebastiano Esposito, giovane attaccante di proprietà dell’Inter, attualmente in prestito all’Empoli. Il club toscano detiene un’opzione di riscatto fissata a una cifra irrisoria, 5 milioni di euro, subordinata alla permanenza in massima serie: scenario tutt’altro che certo, dato il risicato margine di un solo punto sul Parma, attualmente diciottesimo. Nel frattempo, il talento classe 2002 ha già attirato le attenzioni di società di primo piano quali Lazio, Fiorentina, Napoli e Bologna, con valutazioni che per la sessione estiva si preannunciano nell’ordine dei 20-25 milioni di euro.

Quale sarà il futuro di Cristiano Biraghi, al centro di molti rumors di mercato, che lo vedono coinvolto in varie trattative con molti club di Serie A, tra cui Napoli, Lecce, Verona e Torino?

“Biraghi si trasferirà al Torino con la formula del prestito per i prossimi sei mesi, con un diritto di riscatto a favore del club granata. L’operazione è ormai definita.”

Per quanto riguarda Sebastiano Esposito, invece? Sappiamo che ci sono molte big pronte a contenderselo sia in queste ultime ore di mercato, sia nella finestra estiva.

“No, Sebastiano Esposito resterà all’Empoli senza alcuna variazione nel breve termine. Al momento non c’è alcuna prospettiva di cambiamento, e qualsiasi discorso su una sua eventuale cessione è prematuro e non sappiamo cosa succederà in estate. Per adesso continuerà a giocare con l’Empoli, concentrandosi sulla stagione in corso.”