ESCLUSIVA – Osimhen: “In Italia mi sono divertito molto. Ritrovare Spalletti? Sarebbe magnifico”

Victor Osimhen, attaccante classe 1998 attualmente in forza al Galatasaray ed ex protagonista con la maglia del Napoli, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di SportPaper.it.

Osimhen: “In Italia ho fatto la mia parte, il livello difensivo è altissimo. Contro la Juve servirà una grande prestazione”

Ti manca il calcio italiano?

“Credo di aver fatto la mia parte in Italia. Mi sono divertito molto e ritengo che sia un campionato estremamente competitivo, soprattutto dal punto di vista difensivo. In ogni caso è stato bello ritrovarsi oggi di fronte a uno dei club più importanti della Serie A, che ha disputato una grande partita ma parte nostra c’era una forte voglia di cercare la vittoria. La Juventus è una squadra di grande valore e la prossima settimana non sarà affatto facile affrontarla, ma proveremo a dare il massimo.”

Ti piacerebbe essere allenato nuovamente da Spalletti?

“È una persona a cui voglio molto bene e, se il destino dovesse portarci a lavorare nuovamente insieme, sarebbe per me un enorme piacere. Spalletti è un grande allenatore, ma soprattutto una persona che rispetto profondamente.”