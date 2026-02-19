Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
giovedì, Febbraio 19, 2026
ESCLUSIVA – Osimhen: “In Italia mi sono divertito molto. Ritrovare Spalletti? Sarebbe magnifico”

Le parole di Osimhen ai microfoni di Samuel Tafesse di SportPaper TV

Di
Bruno Caggiano
-
24
napoli calcio
VICTOR OSIMHEN PERPLESSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Victor Osimhen, attaccante classe 1998 attualmente in forza al Galatasaray ed ex protagonista con la maglia del Napoli, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di SportPaper.it.

Osimhen: “In Italia ho fatto la mia parte, il livello difensivo è altissimo. Contro la Juve servirà una grande prestazione”

Ti manca il calcio italiano?

“Credo di aver fatto la mia parte in Italia. Mi sono divertito molto e ritengo che sia un campionato estremamente competitivo, soprattutto dal punto di vista difensivo. In ogni caso è stato bello ritrovarsi oggi di fronte a uno dei club più importanti della Serie A, che ha disputato una grande partita ma parte nostra c’era una forte voglia di cercare la vittoria. La Juventus è una squadra di grande valore e la prossima settimana non sarà affatto facile affrontarla, ma proveremo a dare il massimo.”

Ti piacerebbe essere allenato nuovamente da Spalletti?

“È una persona a cui voglio molto bene e, se il destino dovesse portarci a lavorare nuovamente insieme, sarebbe per me un enorme piacere. Spalletti è un grande allenatore, ma soprattutto una persona che rispetto profondamente.”

Sport Paper

Sport Paper

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
