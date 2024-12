Esonero Fonseca, ultima sera da tecnico rossonero?

Milan impegnato in campo per una gara delicatissima in casa contro la Roma. Nel frattempo, stando a quanto riferisce Luca Marchetti di Sky Sport, la posizione del tecnico rossonero, Paulo Fonseca, sarebbe a forte rischio esonero . Al momento, l’indiziato numero uno a succedere sulla panchina rossonera sarebbe Sergio Conceição, ex Porto.