La Fiorentina ospita il Torino allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, venerdì 29 dicembre 2023, inaugurando la diciottesima giornata del campionato di Serie A TIM. Questa partita rappresenta un importante confronto per entrambe le squadre, con la Fiorentina che cerca di consolidare la propria posizione in classifica e il Torino che mira a migliorare il proprio rendimento.

Fiorentina-Torino, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, la Fiorentina è favorita per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno al 2.20 su snai e 2.25 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno a quota 3.20 mentre una vittoria del Torino (segno 2) si trova anche quota 3.48. Ecco la comparazione quote di Fiorentina e Torino dei bookmakers:

Snai : Fiorentina (1): 2.20 Pareggio (X): 3.20 Torino (2): 3.45

: Gol Gol : Fiorentina (1): 2.27 Pareggio (X): 3.26 Torino (2): 3.44

: Sportbet : Fiorentina (1): 2.25 Pareggio (X): 3.24 Torino (2): 3.48

Momento Fiorentina

La Fiorentina, allenata da Vincenzo Italiano, ha recentemente mostrato buone prestazioni, vincendo gli ultimi due match di campionato senza subire gol. Giacomo Bonaventura, ritornato disponibile, sarà impiegato sulla trequarti, affiancato da Ikonè e Sottil. Tuttavia, c’è un ballottaggio tra Sottil e Kouamè, con il primo che sembra avere un leggero vantaggio. Nel ruolo di prima punta, Lucas Beltran è favorito su Nzola.

Momento Torino

Il Torino, ha avuto un rendimento altalenante nelle ultime partite, registrando un pareggio nell’ultimo incontro con l’Udinese. Ivan Jurić si presenta con fiducia per la sfida al Franchi. In mediana, la scelta ricade su Ilic e Ricci, a causa delle condizioni non ottimali di Linetty. Raoul Bellanova rientra dalla squalifica sulla corsia destra, mentre sulla sinistra c’è un ballottaggio tra Vojvoda e Lazaro, con Vojvoda in leggero vantaggio. In attacco, la coppia Sanabria-Zapata è confermata, offrendo al Torino un tandem offensivo di grande esperienza e pericolosità.

Statistiche e curiosità

Bilancio degli Ultimi 5 Confronti: Nei loro ultimi cinque scontri in Serie A, la Fiorentina ha ottenuto una sola vittoria contro il Torino. Il bilancio complessivo include due pareggi e due vittorie per il Torino.

Fiorentina-Torino, analisi finale e consigli

Considerando la recente forma della Fiorentina e il suo solido rendimento casalingo, sembra che la squadra abbia le carte in regola per ottenere un risultato positivo contro il Torino. La Fiorentina ha vinto le ultime tre partite casalinghe di campionato e potrebbe estendere questa serie. D’altra parte, il Torino dovrà migliorare la propria prestazione in trasferta per cercare di ottenere punti. Il match si preannuncia fisico ed equilibrato, un pronostico probabile potrebbe essere una vittoria della Fiorentina o un pareggio con gol, con un possibile risultato di 2-1/1-1.