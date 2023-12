Prima semifinale del Mondiale per Club 2023: la Fluminense, vincitrice della Copa Libertadores, affronta l’Al-Alhy, campione della Champions League africana. Brasiliani, di diritto alle semifinali, all’esordio nella competizione. Diversamente, la formazione egiziana, sorpresa del torneo fino a questo momento, ha eliminato l’Al Ittihad di Karim Benzema nei quarti di finale, imponendosi per 3-1, con rigore sbagliato proprio dal pallone d’oro francese in forza ai sauditi. Il match, in programma domani al King Abdullah Sports City di Gedda alle 19, sarà visibile, in esclusiva, sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio.

Le probabili formazioni:

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Martinelli; Arias, Ganso, Keno; Cano. All. Fernando Diniz.

AL-AHLY (4-3-3): El Shenawy; Hany, Ibrahim, Abdelmonem, Maaloul; Ashour, Attia, Koka; Tau, Kahraba, El Shahat. All. Kolle.