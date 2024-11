Sfida di prestigio di Europa League quella in programma in Turchia tra il Galatasaray e il Tottenham, con Osimhen e Werner che si sfidano a suon di gol. Pochi i cambi per le due squadre, che vogliono i 3 punti.

Galatasaray-Tottenham, le probabili formazioni:

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Ayhan, Sanchez, Bardakci, Kohn; Torreira, Sara; Yilmaz, Mertens, Akgun; Osimhen.

TOTTENHAM (4-3-3): Vicario; Gray, Dragusin, Davies, Udogie; Bergvall, Bissouma, Maddison; Johnson, Solanke, Werner.