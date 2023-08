Genoa-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla

Gilardino ha stupito tutti in Serie B e vuole riprovarci da esordiente in Serie A. Per Italiano, invece, è fondamentale partire con il piede giusto per raggiungere gli obbiettivi prefissati.

Probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Vogliacco, Vasquez; Hefti, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Arthur; Brekalo, Bonaventura, Gonzalez; Nzola. All. Italiano.

Dove vedere il match

La sfida del Ferraris sarà trasmessa sulla piattaforma di DAZN sabato 19 agosto alle ore 20:45.