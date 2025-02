Il Milan affonda a Bologna ed ora è crisi nera. Rossoblu lanciati verso la zona Europa

Il Milan perde la seconda partita consecutiva, e dopo il Torino è il Bologna a guadagnare tre punti nei confronti del diavolo. Il Milan conferma i suoi limiti e difetti, con una difesa ancora molto fragile, mentre il Bologna vola verso la conquista di un posto in europa.

La cronaca

Il Milan nel primo tempo inizia bene la partita e crea diverse occasioni con Gimenez subito pericoloso al primo minuto, risponde subito il Bologna con Thiaw che per poco non devia in rete il più classico degli autogol. Ci provano Musah e Theo hernandez senza fortuna, e nel finale Leao servito da Gimenez scarta Skorupski e segna la rete dell’uno a zero. Nella ripresa il Bologna spinge a pareggia immediatamente con Castro servito da Fabbian. Il Bologna compie il sorpasso al minuto 82′ con Ndoye che servito dal neo entrato Cambiaghi spara in rete il gol del sorpasso.

Il tabellino

Bologna-Milan 2-1

Bologna (4-3-3): Skorupski; De Silvestri Beukema, Casale, Miranda; Freuler, Ferguson (dal 72’Pobega); Dominguez (dal 79′ Cambiaghi), Fabbian (dal 72’Odgaard), Ndoye, Castro (dal 79′ Dallinga). Allenatore: Vincenzo Italiano

Milan (4-2-3-1): Maignan;Jimenez,Pavlovic, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Leao, Reijnders, Joao Felix (dal 61’Pulisic); Gimenez (dal 77′ Jovic). Allenatore: Sergio Conceição

Reti: al 43′ pt Leao, al 3′ st Castro, 37′ st Ndoye

Ammonizioni: Theo Hernandez, Casale, Thia