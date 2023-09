“Il Milan può ripetersi in Champions come lo scorso anno” | L’ex rossonero dice sì e tifa per Jovic

Intervistato in esclusiva ai microfoni di Milanews.it, Filippo Galli, ex calciatore del Milan, ha commentato l’andamento fino a qui dei rossoneri e il possibile percorso che potrebbe fare il club di Scaroni in Champions visto che l’esordio si avvicina.

Galli: “Il gioco di Pioli mi lascia ben sperare”

Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

Oltre allo scudetto, i rossoneri possono guardare alla Champions con concretezza?

“L’anno scorso il Milan è arrivato in semifinale. Secondo me ci sono tutti i presupposti affinché la squadra di Pioli possa fare un percorso importante anche in Europa. La fluidità di gioco e il rapidissimo inserimento dei giovani mi lascia molto ben sperare”.

Jovic è realmente una valida alternativa a Giroud o semplicemente un ripiego last minute?

“Secondo me non è un ripiego. È un ragazzo giovane, che deve crescere, fare esperienza, molto abile tecnicamente. Per me ha tutte le carte in regola per ritagliarsi il suo spazio e far bene nel Milan”.