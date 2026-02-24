Inter battuta dal Bodo anche a San Siro. Mesta uscita dalla Champions League

Inter eliminata dalla Champions League

Inter eliminata eliminata dalla Champions dal Bodo Glimt, ed ora la squadra di Chivu può concentrarsi su campionato e Coppa Italia. Triste da ammetterlo ma il livello del calcio italiano in Europa è scadente, ed essere eliminati da un club norvegese rappresenta un vero imbarazzo.

L’Inter nel primo tempo crea un paio di situazioni pericolose sempre su colpo di testa, prima con Frattesi e poi con Pio Esposito, ma la difese dei norvegesi è sempre attenta. Nella ripresa il copione è lo stesso, ma un errore della difesa nerazzurra agli attaccanti del Boro regala il vantaggio, errore di Akanji che si fa soffiar palla da Bloomberg, ottimo intervento di Sommer ma tap in ravvicinato micidiale per Hauge.Il raddoppio degli ospiti arriva al 72′ con Hevien che con un tiro in diagonale batte Sommer. L’Inter dimezza lo svantaggio con Bastoni al 76′ che in mischia batte Haikin.

Il tabellino

Inter-Bodo Glimt 1-2

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck (dal 37′ st 2 Dumfries), 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique (dal 17′ st 17 Diouf), 16 Frattesi (dal 17′ st 14 Bonny), 7 Zielinski (dal 17′ st 8 Sučić), 23 Barella, 32 Dimarco (dal 37′ st 30 Carlos Augusto); 94 P. Esposito, 9 Thuram. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martínez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Sučić, 14 Bonny, 15 Acerbi, 17 Diouf, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 47 Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu.

BODO/GLIMT (4-3-3): 12 Haikin; 20 Sjøvold, 4 Bjørtuft, 6 Gundersen, 15 Bjørkan (dal 40′ st 5 Aleesami); 26 Evjen (dal 36′ st 14 Saltnes), 7 Berg, 19 Brunstad Fet; 11 Blomberg (dal 32′ st 25 Määttä), 9 Høgh (dal 32′ st 21 Helmersen), 10 Hauge. A disposizione: 1 Faye Lund, 45 Sjong, 2 Nielsen, 5 Aleesami, 8 Auklend, 14 Saltnes, 21 Helmersen, 22 Klynge, 23 Riisnæs, 24 Bassi, 25 Määttä, 94 Mikkelsen. Allenatore: Kjetil Knutsen.

Reti: al 13′ st Hauge, al 27′ st Evjen, al 31′ st Bastoni

Ammonizioni: Gundersen