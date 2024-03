Inter, Bisseck non si ferma più | Ora il prezzo del cartellino decolla

Il giovane difensore centrale dell'Inter è in un grande momento, i nerazzurri se lo godono e il suo valore è in continua crescita.

Yann Bisseck è un titolare aggiunto dell’Inter. Dopo un inizio di stagione in cui giocava molto poco, adesso le sue prestazioni convincenti gli stanno facendo guadagnare spazio. Il suo periodo di ambientamento è terminato, e Inzaghi se lo gode. Il classe 2000 tedesco ha approfittato dell’infortunio di Pavard e ha convinto tutti delle sue qualità fisiche e tecniche, segnando anche due gol.

Il valore di Bisseck è triplicato

Bisseck è arrivato in estate dall’Aarhus per 7 milioni di euro. Le sue ultime performance fanno lievitare il prezzo del suo cartellino, che l’Inter valuta almeno il triplo dell’investimento fatto. Il suo futuro è a Milano, a meno che non arrivi un’offerta importante. In ogni caso i nerazzurri ci hanno guadagnato.