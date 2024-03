Inter, cresce il monte ingaggi dei nerazzurri

Secondo la Gazzetta dello Sport, l’Inter si prepara a un nuovo aumento del monte ingaggi per la prossima stagione, passando dagli attuali 119 milioni lordi a 132,2 milioni. Questo aumento non è solo dovuto al rinnovo con adeguamento di Lautaro, ma anche alla necessità di avere una rosa più ampia per affrontare i numerosi impegni in agenda, inclusa la partecipazione al Mondiale per club nel giugno 2025. Dopo anni di restrizioni finanziarie, i nerazzurri stanno tornando a investire, supportati da un nuovo main-sponsor e da nuovi proventi (come quelli derivanti dal Mondiale).

Inter, rinnovi contrattuali e possibili movimenti

Oltre al rinnovo di Lautaro, sono in programma anche le trattative per il prolungamento di Barella, insieme agli arrivi di Zielinski (valutato 4,5 milioni) e Taremi (3 milioni). Sanchez potrebbe rimanere, ma l’Inter ha anche l’alternativa di Carboni pronta all’occorrenza.

D’altra parte, le partenze di Cuadrado (con un ingaggio di 5 milioni lordi), Klaassen (3 milioni) e Sensi (4 milioni) potrebbero avere un impatto limitato, dato che i loro contratti stanno per scadere. Rimane in sospeso la situazione di Dumfries: il giocatore olandese attualmente guadagna 2,5 milioni e le richieste per il rinnovo sono elevate. L’Inter sta valutando la situazione con calma e senza pressioni eccessive.