L’Inter non ha dubbi: Ajanki verrà riscattato. Il difensore svizzero, di proprietà del Manchester City, dovrà restare ad Appiano Gentile. Nel tempo ha dimostrato bene il suo valore e oggi in nerazzurro ha il suo ruolo. Chivu e la società non hanno intenzione di perderlo o di rimandarlo ai Citizens.

Inter, deciso per il riscatto di Akanji

L’Inter si è dichiarato sul futuro di Manuel Akanji, senza alcuna riserva sarà a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro a titolo definitivo dalla prossima stagione. La dirigenza di Viale della Liberazione ha deciso di riscattare il difensore di origini elvetiche dal Manchester City.

Non importa come andrà a finire la stagione. Non imprtanto i premi e la vittoria dello scudetto. Indipendentemente da tutto, la decisione è stata presa. Una delle clausole per il riscatto obbligatorio inserite nel contratto (l’altra è il raggiungimento, già avvenuto, del 50% delle presenze stagionali). L’operazione con gli inglesi avrà un valore complessivo di 15 milioni di euro. Akanji dalla prossima estate entrerà definitivamente nel team nerazzurro e continuerà ad essere il nuovo pilastro della retroguardia di Cristian Chivu.

Decisione presa, oltre che per aver dimostrato il suo valore, anche perché ad Appiano in tanti faranno le valigie a fine stagione. Ci saranno gli addii a parametro zero di Acerbi e De Vrij previsti per la prossima estate, quindi qualcuno di sicuro dovrà prendere la loro postazione. L’Inter ha intenzione di offrire allo svizzero un rinnovo contrattuale fino al 2028, con un’opzione per il 2029, a fronte di un ingaggio da 3,75 milioni di euro netti a stagione.