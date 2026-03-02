Inter, infortunio per Bonny: l’attaccante salta il Como

Domani torna la Coppa Itali, dove ‘Inter affronterà il Como allo Stadio Giuseppe Sinigaglia per la semifinale d’andata della Coppa Italia 2025-26. In vista del match di domani,Cristian Chivu, oltre agli infortunati già fermi ai box, dovrà fare a meno di Bonny per infortunio.

Inter, Bonny out contro il Como

Emergenza in attacco in casa Inter. Dopo Lautaro Martinez, si ferma anche Bonny. Ad Appiano Gentile con il fiato sospeso per le condizioni di Ange-Yoan Bonny, uscito anzitempo dalla sfida contro il Genoa. L’attaccante francese ha chiesto il cambio a causa di un fastidio muscolare al polpaccio destro. La giornata di oggi sarà decisiva per fare chiarezza sulle sue condizioni, in quanto sono previsti gli accertamenti clinici che serviranno a stabilire con esattezza l’entità dell’infortunio e i relativi tempi di recupero.

Dopo Lautaro, per Cristian Chivu si tratterebbe di una nuova perdita importante. Il francese ha una contrattura al polpaccio che, però, non preoccupa, oggi si deciderà se fargli fare o meno degli esami. Di certo, non partirà per Como, ma ci sono buone possibilità che ci sia per il derby.