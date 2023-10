Il pareggio di ieri non è andato ai tifosi dell’Inter, con la Curva Nord, e più precisamente Marco Ferdico, ha voluto commentare su Instagram la scelta di non schierare tre punte contro il Bologna.

“Osare sempre, pentirsi mai”. Questo il messaggio per Inzaghi

Questo il messaggio sul social di IG: “Sveglia! Ancora una volta 2 punti persi per strada..dopo Sassuolo speravamo che la lezione fosse stata recepita ma invece continuiamo a ricadere negli stessi errori.. Col risultato in parità con uno stadio che canta per te, bisogna osare, dentro tre punte e cercare la vittoria a ogni costo. A San Sebastian ha funzionato, col Sassuolo e oggi col Bologna invece si è preferito non “rischiare” , perché pareggio o sconfitta alle volte sono la stessa roba… Osare sempre, pentirsi mai!”.