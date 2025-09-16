Momento delicato per l’Inter di Cristian Chivu: allarme Lautaro Martinez alla vigilia dell’esordio in Champions League ad Amsterdam contro l’Ajax.

Inter, lavoro a parte per Lautaro Martinez

Un altro pensiero negativo si aggiunge in queste ore a quelli già nella testa di Cristian Chivu. Il tecnico dell’Inter che dovrà trovare la chiave giusta per ritrovare punti e morale dopo la sconfitta amara nel derby d’Italia, che si aggiunge a quella contro l’Udinese. Gli infortuni potrebbero diventare un brutto grattacapo per l’allenatore.

In vista del match di Champions League il capitano nerazzurro e della Nazionale albiceleste ha saltato la rifinitura sul campo e ha lavorato in palestra per un problema alla schiena ma parte regolarmente per la trasferta olandese. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’attaccante scenderà in campo o no. A questo punto Chivu tiene pronto Bonny per far coppia con Marcus Thuram in attacco. Resta a casa Darmian, alle prese con una lombalgia.