Inter, Marotta pensa alle uscite dopo aver preso Zielinski e Taremi

L'Inter è al lavoro per definire la rosa della prossima stagione. I nuovi innesti, Zielinski e Taremi, prenderanno il posto dei giocatori che quest'anno si sono visti meno in mediana e in attacco.

L’Inter continua a muoversi sul mercato dei parametri zero. Marotta ha già chiuso due colpi per l’estate e ora la priorità è decidere chi potrà partire per lasciar spazio ai nuovi. A centrocampo arriverà Piotr Zielinski che ha già svolto le visite mediche col club nerazzurro in gran segreto. Intesa già definita tra entourage, Marotta e Ausilio che per Zielinski prevede un contratto di 3 anni più uno opzionale, con un ingaggio da circa 4 milioni di euro a stagione e tanto di commissione (altrettanto) per l’agente.

Stesso discorso per Taremi; anche lui ha già effettuato i test medici con l’Inter ed è pronto un contratto di due anni più uno d’opzione per l’attaccante arrivato a parametro zero dal Porto, stipendio da 3 milioni di euro a stagione più bonus.

In uscita Sensi e Klaassen a centrocampo e Sanchez in attacco

Piotr Zielinski andrà a rinforzare la batteria di centrocampisti, diventando la prima alternativa a Mkhitaryan, sostituendo in questo ruolo Sensi e Klaassen che stanno offrendo poco margine di recupero al giocatore armeno. Zielinski più che una riserva sarà un co-titolare in mediana, e si giocherà il posto con Mkhitaryan, splendido in questa stagione ma col problema non trascurabile dell’età anagrafica.

Mehdi Taremi prenderà invece il posto di Alexis Sanchez, col cileno in uscita in estate. Entrambi hanno lo stesso costo a livello di stipendio dunque per l’Inter non cambia niente. Dovrà risolvere semmai la questione Joaquin Correa, di rientro dall’Olympique Marsiglia, con il club francese che dovrà però riscattarlo in caso di Champions League. Così Marotta farà il tifo sfrenato per Gattuso…