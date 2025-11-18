Il derby più atteso della stagione si avvicina: Milan e Inter si giocano la testa della classifica nella prossima giornata di campionato. Dalla sponda nerazzurra arrivano cattive notizie: problemi fisici per Dumfries. L’olandese potrebbe saltare la stracittadina.

Inter, senza Dumfries pronto Carlos Augusto

L’Inter si avvicina al derby con il Milan in programma domenica sera con un grosso dubbio: Denzel Dumfries. Il terzino, rientrato in Italia dal ritiro con la nazionale olandese, per quello che sembrava un lieve fastidio alla caviglia, sembra non aver ancora recuperato del tutto.

Attualmente le sue condizioni preoccupano in vista del derby e veranno valutate di giorno in giorno per valutare minuziosamente cosa fare. In caso di forfait dell’olandese per la gara contro il Milan si scalda Carlos Augusto. Ma Cristian Chivu non ha a disposizione soltanto il brasiliano, ci sono anche Luis Henrique e Darmian. L’ex Monza parte in vantaggio nel ballottaggio con i due compagni e ha già sostituito Dumfries per una quarantina di minuti contro la Lazio. Mentre Darmian arriva da un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra Henrique non ha ancora convinto il tecnico, difficilmente potrebbe partire dal primo minuto.