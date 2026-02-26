Il brutto riscontro con la Champions League di quest’anno non incide sul lavoro fatto fino ad oggi da Cristian Chivu. L’allenatore rumeno piace alla società che è pronta al rinnovo di contratto. L’Inter sta studiando alla proposta per il tecnico.

Inter, rinnovo per Chivu pronto

Non ci sono motivi per il quale il matrimonio tra l’Inter e Cristian Chivu possa finire, almeno per il momento è destinato a durare a lungo. La dirigenza nerazzurra, guidata da Giuseppe Marotta, ha espresso totale soddisfazione per l’operato del tecnico rumeno dal suo arrivo ad oggi.

L’Inter è primo in classifica in campionato ed è ancora in corsa per la Coppa Italia, nonostante l’uscita dalla Champions League le speranze per un finale di campionato con i fiocchi non è perduto. La società di Viale della Liberazione è pronta a premiare la solidità dimostrata in questa sua prima annata sulla panchina della Beneamata. All’Inter sono pronti a blindare Cristian Chivu con un rinnovo di contratto fino al 2028, con opzione per il 2029. L’accordo prevede anche un meritato adeguamento dell’ingaggio, segnale inequivocabile di come la società veda nel suo ex difensore l’uomo giusto per aprire un ciclo vincente e duraturo.