Inter – Sassuolo, le ultime da San Siro | Le formazioni

Di
Stefano Sessarego
-
0
PETAR SUCIC IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Inter impegnata nel posticipo col Sassuolo, obiettivo vincere e rilanciarsi in campionato per gli uomini di Chivu, di fronte i neroverdi di Grosso. Una sfida importante per i nerazzurri, serve riscattare la sconfitta con la Juve.

Inter – Sassuolo, le probabili formazioni

Inter (3-5-2) Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu

Sassuolo (4-3-3) Maric; Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

